股市估市：資金有回流港股迹象

港股上周觸底反彈，恒生指數在跌至19,000點後明顯有支持，並一舉升穿10天及20天平均線，同時亦升穿19,700點的頸線位置，相較前一個星期，其技術走勢有所改善。與此同時，人民幣匯價轉強，而拆息及港匯均見回落，顯示資金或重新流入港股，可望為後市提供支持。

短線而言，港股應可在目前水平整固，並上望20,700點的50天線位置；然而投資者仍需要密切注視歐美銀行危機以及地緣政局等對投資市場之影響。

京東健康上望72.5元 集團早前公布業績，截至去年底止年度，總收入467億元（人民幣‧下同），按年增長52.3%，業績轉虧為盈，錄得純利3.8億元，而按非國際財務報告準則計算，純利則錄得26.16億元，按年大增86.6%。各項業務中，銷售醫藥和健康產品所得之商品收入為404億元，按年增長54.2%，為主要的收入增長動力。

上周內媒報道，中國國務院辦公廳印發《關於進一步完善醫療衞生服務體系的意見》，要求總結新冠疫情防控經驗，促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局。當中具體內容包括完善「互聯網+」醫療服務、上門提供醫療服務等收費政策、發展「互聯網+醫療健康」，加快推進互聯網、區塊鏈、物聯網、人工智能、雲計算、大數據等在醫療衞生領域中的應用，互聯網醫療之相關股份值得看高一線。在國策方向而言，京東健康的業務明顯受惠。

走勢上，京東健康股價見突破，如短線企穩於100天線，即64元之上，後市可望進一步挑戰72.5元之阻力位，支持位57.5元。

艾德金融聯席董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）