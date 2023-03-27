拍賣消息：龍軒苑未補價嗌55萬

市場有多個開價低於百萬元的上車盤推出拍賣，其中，大嶼山大澳居屋龍軒苑一個單位，於未補價第二市場僅以55萬元推拍，呎價約1,316元。

上述為項目的C座地下法院令單位，下月初由環亞物業拍賣推拍，實用面積約418方呎。該屋苑近年鮮錄成交，同類市場一個低層實用面積約424方呎單位，2021年以約170萬元成交，呎價約4,009元。

同場亦拍賣多個細價舊樓單位，當中深水埗醫局街119號中層D室，實用面積約118方呎，開拍價98萬元，呎價約8,305元。而荃灣芙蓉樓連天台單位，實用面積約280方呎，開價185萬元，呎價約6,607元。

葵涌銀主盤開價295萬 另方面，市場亦有「2字頭」上車放盤。忠誠拍賣於本周三推出約21項物業，包括葵涌寶星中心D座低層3室銀主單位，推拍價295萬元，呎價約9,021元。場內推拍的長洲山邊路龍仔村雙號J地下單位，開價238萬元，建築面積約600方呎計，呎價約3,967元。

黃開基拍賣行同日推拍18項物業，其中，土瓜灣定安大廈F座中層5室銀主盤，開價約288萬元，呎價約9,260元。該開價較銀行網上估價低約75萬元或約20.7%。