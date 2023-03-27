10大屋苑周末僅6成交 挫逾四成 14周最少

新盤低開「震散」二手樓市，中原表示，10大屋苑周末兩日僅錄約6宗買賣，屬14周低位，按周跌約45.5%，期內沙田第一城最旺，錄兩宗，另有半數項目零成交。

個別業主劈價，美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號極高層A室原則一房戶，實用面積約475方呎，去年6月放售，累減152萬元，以528萬元售出，呎價約11,116元。