10大屋苑周末僅6成交 挫逾四成 14周最少
新盤低開「震散」二手樓市，中原表示，10大屋苑周末兩日僅錄約6宗買賣，屬14周低位，按周跌約45.5%，期內沙田第一城最旺，錄兩宗，另有半數項目零成交。
個別業主劈價，美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號極高層A室原則一房戶，實用面積約475方呎，去年6月放售，累減152萬元，以528萬元售出，呎價約11,116元。
低價成交重現，該行吳啟明表示，西南九龍浪澄灣3座高層F室，實用面積約548方呎，以1,060萬元易手，呎價約19,343元，低銀行估價約12%。
Genova持5年貶20%
新界蟹貨續增，消息指，元朗錦田北PARK YOHO Genova第17座中層三房戶，實用面積約834方呎，售1,060萬元，呎價約12,710元。單位2018年購入，帳貶逾20%。
祥益龍超君指，屯門御半山2B座低層C室，實用面積約414方呎，累減140萬元，換樓客以600萬元購入，呎價約14,493元，逾3年帳蝕約48萬元。
移民盤都要蝕，中原馮兆永表示，大埔白石角朗濤6B座低層B室套三房戶，原業主早年斥約200萬元裝修，由於移民議價後售1,600萬元，呎價約15,267元，約4年帳蝕約53萬元。
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