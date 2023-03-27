新盤兩日555刁 7個月最旺
瑜一1C期折實平均呎價2.59萬
新盤先量後價的策略，刺激購買力釋放。兩個全新盤開售帶動下，過去兩日錄逾555宗成交，為一手市場逾7個月來最旺周末。華懋集團發展的何文田站瑜一趁勢添食，極速上載第1C期的樓書及價單，首批折實平均呎價25,953元。
首批80伙 入場費1216萬
華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1B期已沽清價單推售的179伙，套現近30億元。當中有60伙的買家料為內地客或外籍人士，並隨即推出提供214個單位的第1C期，戶型涵蓋兩至四房間隔，實用面積423至1,213方呎。
發展商昨日公布第1C期首張價單，封海倫指，首批80伙包括55伙兩房戶及25伙三房戶，扣除最高15%折扣後，折實售價1,216.01萬至2,584.34萬元。入場戶為5B座2樓C室，實用面積465方呎，折實呎價約26,151元。是次屬原價加推，惟個別戶型有輕微加幅，項目今日起收票，最快下周日開售。
事實上，第1C期首批折實平均呎價較月中第1B期首批約24,838元，已高約4.5%。今期兩房呎價最低為5A座2樓B室，折實呎價約23,000元。而上一期開則及坐向相若的3B座2樓B室，折實呎價約22,052元，對比下高約4%。項目預計關鍵日期為2025年5月5日。
必嘉坊‧迎匯暫收300票
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊‧迎匯減價近一成重推，早前已推出涉及56伙的新價單。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該盤於剛過去兩日已接獲約300張入票。他亦介紹，樓盤設有商業步行街。
發展商趁勢將收租物業轉售。嘉里建設(00683)旗下轉租為售的跑馬地THE ASTER，昨日以1,998.7萬元沽出28樓B室兩房單位，實用面積619方呎，呎價約32,289元。該盤於本月合共沽出4伙，當中兩伙連租約沽出，總成交金額約7,917.7萬元。
星星地產旗下的元朗雨後過去兩日共沽5伙，包括17樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，成交價429.32萬元。
飛揚2期賣出逾86%單位
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目的一房戶已全數沽清，並錄得3組大手客連購兩伙。
海茵莊園月內累沽44戶
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，剛過去周六再沽兩伙，月內累售44伙，套現逾2.6億元。該公司（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，最新沽出的單位包括1座36樓B3室，實用面積203方呎，開放式設計，成交價481.1萬元，呎價約23,700元。
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