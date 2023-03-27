新盤兩日555刁 7個月最旺

瑜一1C期折實平均呎價2.59萬 新盤先量後價的策略，刺激購買力釋放。兩個全新盤開售帶動下，過去兩日錄逾555宗成交，為一手市場逾7個月來最旺周末。華懋集團發展的何文田站瑜一趁勢添食，極速上載第1C期的樓書及價單，首批折實平均呎價25,953元。

首批80伙 入場費1216萬 華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1B期已沽清價單推售的179伙，套現近30億元。當中有60伙的買家料為內地客或外籍人士，並隨即推出提供214個單位的第1C期，戶型涵蓋兩至四房間隔，實用面積423至1,213方呎。

發展商昨日公布第1C期首張價單，封海倫指，首批80伙包括55伙兩房戶及25伙三房戶，扣除最高15%折扣後，折實售價1,216.01萬至2,584.34萬元。入場戶為5B座2樓C室，實用面積465方呎，折實呎價約26,151元。是次屬原價加推，惟個別戶型有輕微加幅，項目今日起收票，最快下周日開售。

事實上，第1C期首批折實平均呎價較月中第1B期首批約24,838元，已高約4.5%。今期兩房呎價最低為5A座2樓B室，折實呎價約23,000元。而上一期開則及坐向相若的3B座2樓B室，折實呎價約22,052元，對比下高約4%。項目預計關鍵日期為2025年5月5日。

星星地產旗下的元朗雨後過去兩日共沽5伙，包括17樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，成交價429.32萬元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目的一房戶已全數沽清，並錄得3組大手客連購兩伙。

瑜一1C期5B座1樓B室圖則 必嘉坊‧迎匯於展銷廳舉辦茶敍。右一為林達民。 海茵莊園於過去周末邀請Jazz樂團在會所內舉行演奏。左一為陳淑芳。