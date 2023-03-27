簡訊一覽
●中國太保(02601)公布去年業績，全年純利錄約246.09億元（人民幣‧下同），按年跌8.29%，每股盈利2.56元，派發末期息1.02元。
●東瑞製葯(02348)公布，截至去年底止全年股東應佔盈利約3.58億元（人民幣‧下同），按年微跌0.03%，每股盈利23.89分，派末期息7.3港仙，低過2021年同期的6.5港仙。去年全年收入12.77億元，按年增長9.65%。
●安東油田服務(03337)公布，截至去年底止全年純利達2.93億元（人民幣‧下同），按年升3.06倍，每股盈利0.1013元，維持不派發末期股息。
●天德化工(00609)截至去年12月底止全年股東應佔盈利約8.7億元（人民幣‧下同），按年升1.29倍，每股盈利1.014元，維持派末期息每股0.2港元。
●經營葵青貨櫃碼頭、長和(00001)旗下新加坡上市的和記港口信託宣布，於香港營運的貨櫃碼頭引進5G技術，成為香港首個應用5G的貨櫃碼頭，為業界樹立創新科技典範。
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