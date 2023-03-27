富融銀行基金門檻低至10元

這家虛擬銀行的財富管理兼個人金融業務部主管張偉說：「我們不會做一個基金超市」，而是為客戶提供一些精選產品，公司更自己搭建投資團隊，為客戶提供分析報告，期望透過這些差異化服務提升競爭力。

擬推80產品 設5主題 目前已上線的基金產品有約30隻，估計到年底有約80隻產品，特設「全球配置」、「中國機遇」、「防禦性資產」等5大投資主題。據了解，有份合作的基金公司包括東亞聯豐、南方東英及易方達等。

該行執行董事兼行政總裁周明說，對於申請其他牌照持開放態度，謂在金融服務方面的延伸有很多選擇，首要考慮市場對差異化的需求，並提供有價值的服務。