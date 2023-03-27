特步冀增200店攻兒童市場

重塑K-Swiss望收支平衡

他指，疫下群體運動受限，跑步成為入門門檻最低的運動，加上近年內地中產增多，愈來愈多人着重健康，因此特步與索康尼在過去疫情期間均有雙位數增長。目前內地的跑步人數較打籃球的為多；但滲透率仍低於其他亞洲市場，有提升空間。