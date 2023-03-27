特步冀增200店攻兒童市場
內地體育課被列為必修課程，體育用品公司特步國際(01368)首席財務官楊鷺彬表示，傳統運動用品首5名品牌的市佔率已達七成，但新國策下分割兒童用品市佔率，頭5大品牌仍不足兩成，加上國潮下本土品牌能直接受惠，故有龐大發展潛力；預期今年新增200間、獨立店面積約100方米的兒童門店。
楊鷺彬坦言，目前不再尋求新的併購，笑言「4個新品牌都夠玩」，連同特步主品牌將涵蓋全市場。特步集中於二至四線城市大眾市場；新購品牌索康尼（Saucony）則服務一線城市專業用品市場。
重塑K-Swiss望收支平衡
他指，疫下群體運動受限，跑步成為入門門檻最低的運動，加上近年內地中產增多，愈來愈多人着重健康，因此特步與索康尼在過去疫情期間均有雙位數增長。目前內地的跑步人數較打籃球的為多；但滲透率仍低於其他亞洲市場，有提升空間。
香港市場方面，他透露將對K-Swiss投入資源進行品牌重塑，故該品牌可能出現虧損。年內計劃關閉較小的門市，並於遊客區開設面積較大、貨品種類更多的門店，參考同行經驗，估計該品牌3年內取得收支平衡。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：