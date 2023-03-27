貝殼目標首季收入185億增48%

該公司2022年淨收入按年減少逾24%，徐氏解釋，去年行業情緒疲弱，加上新冠疫情影響，整個行業交易減少約四成，認為公司的收入跌幅已比市場好。隨着中國的疫情防控放鬆、消費提升，利好經濟復甦，今年首兩個月銷售表現按年明顯回暖，故對全年表現有信心。

該公司2021年底推出「一體兩翼」策略，「一體」是指新樓及二手樓交易，「兩翼」則是家居裝修及租屋業務。徐濤指，家居裝修業務在杭州已實現盈利，而去年亦勝預期，但認為市場龐大，公司加強全供應鏈部署、增加其產品能力，估計今年有關分部業務可錄得不錯的增長。

盼納港股通提升交投 房屋租賃業務方面，他續指，公司用了10個月時間，進軍內地13個城市，目前未有計劃在更多城市拓展，將集中提升現有城市中的營運效率，包括去化率、出租天數等，認為公司仍在發展初期，期望能追趕，甚至超越同業水平。

他強調，公司從不以規模或市佔率作為營運指標，而是着重品質及效率等，只要滿足消費者需要及提升服務體驗，規模自然會做大。

該公司去年以介紹形式來港上市，沒有發售新股。徐濤指，公司手頭現金充裕，沒有集資需要，又認為現時交投較最初上市時已增加不少，希望有機會能進入港股通，以提升交投量。