新股今季集資63億縮逾半

首3月僅18宗 2月清零 市場估下半年回暖 本港新股市場表現持續疲弱，今年首季計及本周掛牌的5隻新股及以其集資下限計，僅錄得18宗首次公開招股（IPO），按年僅增一宗，其中2月更「清零」，本季集資規模共63.75億元，按年縮水56.46%。不過，有市場人士認為，在多項利好政策支持下，新股市場將逐步回暖，下半年起見復甦。

有投行人士坦言，部分客戶放慢上市步伐，因近期歐美金融風險問題，令港股波動加劇，令定價更困難。「做生意都講穩定」，所以都在等一個較穩定的窗口招股。不過，第一季向來都是新股淡季，主要是跨年或上一年積壓的個案，故對今年首季表現一般不感意外。

他又指，下半年向來是新股旺季，相信市場慢慢消化有關負面因素後，市況會逐步好轉，並令企業信心恢復，加上聯交所新推「18C章」，針對大型特專科技公司，「他們（聯交所）都話市場好有興趣，查詢多」，認為情況可以期待。

不過，有為新股提供法律顧問的律師表示，集資額可能會好轉，但上市宗數不會有太大改善，始終GEM（前稱創業板）未改革，中小型企業受聯交所審批嚴謹下，難以上市。雖然有傳當局計劃參考北京證券交易所做法，設立分層制度，但仍要視乎最後如何落地實施，期盼盡快有實際進展。

86企已遞表申上市 早前有傳聯交所計劃將GEM分成「A」和「B」兩層，「A」層的公司規模較大，並計劃參考北交所的上市要求，而「B」層公司上市要求料與現時GEM相類近。當「B」層公司業務及市值發展至一定規模後，可升級至「A」層，而「A」層公司如退步，亦可能被降回「B」層。

近6年首季新股市場概要