新股今季集資63億縮逾半
首3月僅18宗 2月清零 市場估下半年回暖
本港新股市場表現持續疲弱，今年首季計及本周掛牌的5隻新股及以其集資下限計，僅錄得18宗首次公開招股（IPO），按年僅增一宗，其中2月更「清零」，本季集資規模共63.75億元，按年縮水56.46%。不過，有市場人士認為，在多項利好政策支持下，新股市場將逐步回暖，下半年起見復甦。
年內僅5隻首掛潛水
今年已上市的13隻新股普遍成績不錯，僅有5隻或38.4%於首掛日「潛水」，相較去年首季有11隻或64.7%錄跌幅，可見情況明顯改善。其中以內地建築材料供應商淮北綠金股份(02450)表現最差，無論以首掛日或截至上周五收市價計的累跌幅度均最多，首掛日股價插44.5%，至今瀉逾62%，若投資者上市認購至今仍未沽出，每手帳蝕1,800元。
至於首掛日表現最好的是連鎖美容院美麗田園醫療健康(02373)，首日勁飆53.46%，惟與新股市場最旺時期首日動輒逾倍升幅差距甚遠，該公司同時是「累計升幅王」，至上周五累漲45.18%，投資者上市認購至今仍持有，每手帳賺4,365元。
有投行人士坦言，部分客戶放慢上市步伐，因近期歐美金融風險問題，令港股波動加劇，令定價更困難。「做生意都講穩定」，所以都在等一個較穩定的窗口招股。不過，第一季向來都是新股淡季，主要是跨年或上一年積壓的個案，故對今年首季表現一般不感意外。
他又指，下半年向來是新股旺季，相信市場慢慢消化有關負面因素後，市況會逐步好轉，並令企業信心恢復，加上聯交所新推「18C章」，針對大型特專科技公司，「他們（聯交所）都話市場好有興趣，查詢多」，認為情況可以期待。
不過，有為新股提供法律顧問的律師表示，集資額可能會好轉，但上市宗數不會有太大改善，始終GEM（前稱創業板）未改革，中小型企業受聯交所審批嚴謹下，難以上市。雖然有傳當局計劃參考北京證券交易所做法，設立分層制度，但仍要視乎最後如何落地實施，期盼盡快有實際進展。
86企已遞表申上市
早前有傳聯交所計劃將GEM分成「A」和「B」兩層，「A」層的公司規模較大，並計劃參考北交所的上市要求，而「B」層公司上市要求料與現時GEM相類近。當「B」層公司業務及市值發展至一定規模後，可升級至「A」層，而「A」層公司如退步，亦可能被降回「B」層。
值得留意是，聯交所目前排隊上市宗數仍然強勁，有86宗已遞表而未上市的申請，另有4宗已通過上市聆訊而未招股的申請，當中包括內地白酒公司珍酒李渡、騰訊控股(00700)有份投資的互聯網醫療平台梅斯健康等。
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