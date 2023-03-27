美上月PCE通脹睇5.1% 或影響貨幣政策

歐美銀行危機繼續發酵，美國聯儲局的數據顯示，於截至3月15日止一周，美國商業銀行錄得984.05億美元（約7,675億港元）的存款淨流出。有別於以往危機，目前居高不下的通脹壓力令聯儲局受掣肘，難靠大規模「放水」救市。因此，本周五公布的關鍵通脹數據更值得留意，因為這關乎到能否停止加息，避免銀行危機惡化。

IMF估世界經濟增3%以下 市場估計，聯儲局重視的通脹指標─2月個人消費開支（PCE）物價指數仍會高達5.1%，惟相較1月可能回落0.3個百分點。富國銀行最新估計，聯儲局仍會在5月的議息會議上加息0.25厘，屆時加息周期將正式見頂，而到下半年隨着美國經濟步入衰退，第四季開始可能會減息。

值得注意的是，美國參議院金融委員會將於當地時間周二，就硅谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉舉行首場聽證會，部分聯儲局、聯邦存款保險公司（FDIC）及財政部官員都會出席。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃出席活動時表示，部分發達經濟體出現銀行危機，反映世界經濟不穩。她續表示，由於債務水平上升，金融體系穩定的風險有所增加，又指俄烏戰爭、新冠疫情、貨幣政策收緊已導致全球傷痕纍纍，今年世界經濟增長將放緩至3%以下。

展望美股後市，瑞銀財富管理投資總監辦公室報告指出，美國國債孳息率仍嚴重倒掛（預示經濟衰退將至）、銀行正在收緊貸款，通脹依然高企，種種迹象都表明投資者應該小心未來數月股市下行風險。不過，考慮到疫情期間美國消費者累積了約一萬億美元的超額儲蓄，上述不利因素可能會在今年晚些時候，甚至是年底才會真正顯現，屆時將對企業利潤和股市造成更加持久的下行壓力。

非必需品金融股遭看淡 基於上述對經濟前景風險的預測，該行調整了對美國股市不同板塊的評級，目前最看好3大行業，包括消費必需品、工業、公用事業股；最為看淡的是非必需消費品、金融和資訊科技。

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