延期年金投保年輕化 首季銷售旺

打工仔稅季將於本月底完結，立橋人壽行政總裁李滿能表示，「扣稅3寶」中的延期年金最受歡迎，尤其是納稅人希望趕及3月31日前支付保費以享有扣稅優惠，故每年第一季均為銷售高峰期；待下半年納稅人陸續收到繳稅通知，又開始新一輪銷售旺季。

立橋：加強跨境業務 「扣稅3寶」即為自願醫保計劃、合資格延期年金及強積金可扣稅自願性供款。李滿能指出，去年將合資格延期年金投保年齡降至18歲，以鼓勵年輕人及早有年金安排；他認為，雖然至50歲才可提取年金，但可得到稅務減免，且可滾存利息收入，亦觀察到投保的年齡層有年輕化趨勢。

他補充，該企年金計劃有多種貨幣選擇，包括港元、美元及人民幣，方便北上退休港人，在大灣區內收取人民幣年金。

中港上月恢復免檢疫通關，李透露，內地客鍾愛理財產品，首兩周上客量已基本回復至疫前水平，認為與立橋在疫下持續豐富產品類別有關。為加強部署跨境業務，他指，將加強培訓直銷團隊處理內地客業務，並擴大經紀網絡；而立橋在香港設有5間分行，「一星期開足7日」、營業至晚上7時，能迎合僅在假日有空的訪港遊客及上班一族，並繼續物色地點擴充。