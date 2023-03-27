MPF回報月內僅微升 人均賺179元

強積金分類平均表現

雖然近期歐美銀行先後出現大地震，但市場憧憬環球央行的加息之路快將結束，帶動3月打工仔強積金（MPF）微升！據晨星（亞洲）截至本月22日數據，3月強積金升0.08%，以去年底強積金總資產值逾1.05萬億元及約469萬名強積金成員計，人均暫賺179元；至於總計首3個月，強積金亦續升1.84%，意味打工仔進帳4,120元。

資金泊入 債券漲逾2% 值得留意的是，月內銀行業界的爆雷事件，觸發資金泊入債市避險，導致債券投資基金及股票投資基金表現大相逕庭，前者錄得可觀回報，後者則普遍向下。其中，3月港元債券及環球債券分別升2.66%及2.44%，膺升幅首兩大投資組別，而亞洲債券亦升1.84%。

反之，歐洲百年「老字號」銀行瑞信遭另一行家瑞銀接管後餘波未了，更出現千億元額外一級資本（AT1）債券淪為廢紙的危機，令歐洲股市首當其衝，期內歐洲股票表現「排尾二」，月內下跌1.26%，惟今年來仍升近8%；另外，環球股票及美國股票3月分別升0.02%及0.41%。

港股基金連蝕4個月 至於港股基金就是月內表現「墊底」的投資基金，在恒指大上大落之下，港股基金連續4個月蝕錢，今個月再跌2.11%；中國及大中華股票亦下跌1.1%。

上古國際集團董事梁彥穎認為，近期債市之所以回暖，原因是市場預期美國聯儲局加息將會放緩，所以利好長債表現；而部分避險資金亦一直等待最佳機會入市，眼見長債孳息應該已見頂而入市，亦是推動債市的利好因素。不過，他補充，一般投資者投資選擇債券時要小心，只可投資高評級債券或國家債券，切勿投資垃圾債券或具備衍生工具條款的債券。

在股票配置方面，他則建議打工仔可開始採用平均買入法入市，因息口仍然處於上升周期，銀根始終不太鬆動，尚未完全推高股市。