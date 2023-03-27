內企放榜左右 恒指本周料窄幅上落

踏入3月業績期最後一周，上市公司排山倒海式放榜，5大內銀、3大中資航空公司將派發去年仍受疫情拖累的成績表，加上歐美銀行危機繼續發酵，令市場瀰漫着負面情緒，本周港股難言向好，恒生指數或於19,500至20,300點之間窄幅上落，投資者適宜繼續觀望，不要輕易入市撈底。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，歐美銀行危機由美國加息潮帶起，「美國咁多細銀行，難保有其他會出事」，目前情況或只屬於「冰山一角」，對港股構成壓力。上周恒指從18,829點低位回升，純屬技術反彈，惟他認為，本周四期指結算，可能會有好倉大戶在該低位把關，令恒指不至於跌得太低。他呼籲投資者本周「有貨盡量減磅，無貨唔好買貨住」。

渣打估華GDP增5.8% 凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑則未看得太淡，認為上周德銀事件或不會觸發新一輪危機，瑞銀收購瑞信亦已塵埃落定。因此，恒指可望在250天線19,850點上落，不至於跌破上周低位。

歐美情況差勁，顯得中國一枝獨秀。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，今年將是全球經濟又一個艱難之年，惟中國正強勢復甦，將貢獻全球經濟增長約三分之一，中國國內生產總值（GDP）增速每提高一個百分點，會使其他亞洲經濟體平均GDP升0.3個百分點。

內地擬減關稅吸外資 政策方面，有中國國務院官員在論壇上表示，隨着疫情防控平穩轉換，主要經濟指標回穩向好，有信心完成全年經濟指標；對外開放是不可或缺的國家重大政策，將進一步降低關稅，持續擴大市場准入，更大力度吸引外資。

同時，內地財政部部長劉昆亦揚言將實施更大規模減稅降費政策，分析憧憬一旦政策落實推出，勢能扭轉目前疲弱股市情況。