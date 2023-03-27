中石化發A股籌120億
年賺661億縮8% 末期息減三成七
去年中國境內天然氣、石化產品及成品油需求均見疲弱，「三桶油」之一的中國石油化工(00386)去年盈利亦見倒退，全年錄純利661.53億元（人民幣•下同），按年減約8.08%，單計下半年僅賺217.02億元，不及上半年純利444.51億元的一半。惟建議派末期息每股0.195元，按年削37.09%，但多於中期息的0.16元，全年派息比率約64%。不過，未來豪派股息風格或有變數，因集團已定下今年起計3年的現金股息指引，為每年母公司淨利潤的30%水平。
以去年全年股息計，中石化每股派0.355元，按年已下跌24.46%。集團強調，利潤分派政策將保持連續性及穩定性，同時兼顧公司長遠利益等，原則上每年度至少進行一次利潤分派。不過，中石化控股股東中國石化集團的末期息即將落袋之際，中石化昨宣布，擬向中石化集團發行約22.38億股新A股，每股作價5.36元，較上周五其A股收市價折讓2.9%，集資不多於120億元，主要用於清潔能源和高附加值材料項目。
疫情累煉油溢利插81%
業績公告顯示，去年國際原油價格高企，帶動石油石化產品價格上升，中石化去年主營業務營業收入約3.25萬億元，按年增約21.56%。不過，去年內地疫情反覆，多地實施不同程度的封城限制，抑制經濟活動和人員流動，包括汽油和柴油等成品油需求減少，導致中石化去年煉油業務經營溢利大跌81.29%，錄122.11億元。
中石化指出，在去年高油價下，導致原油採購成本上升，汽油和柴油毛利率下降，疊加需求不振，煉油業務產品毛利按年大幅收窄。事實上，營銷及分銷（油站）業務去年成品油總經銷量下降6.36%至2.06億噸，境內成品油總經銷量亦跌5.11%至1.62億噸。
今年資本開支降12%
相似地，化工產品是製造業的重要原料，去年內地製造業疲弱，打擊包括合成纖維等化工產品需求，中石化去年化工事業業務按年盈轉虧，全年經營虧損141.27億元。
集團表示，期內受化工產品需求下降、原料價格上漲等不利因素影響，化工業務毛利大幅下降。惟展望今年，集團料內地經濟好轉，境內天然氣、化工產品及成品油需求快速增長，料國際油價在中高位震盪。
過去一年，集團資本開支達1,891億元，少過去年定下的1,980億元目標，其中勘探及開發業務投資833億元。今年該業務的資本開支降至744億元，主要用於濟陽、塔河等原油產能建設，以及川西等天然氣產能建設和油氣儲運設施建設，同時煉油、化工、營銷及分銷板塊亦縮至227億元、466億元及166億元，故今年整體資本開支亦大減12.32%至1,658億元。
油氣當量產量方面，去年達4.88億桶油當量，雖少過年初目標，惟境內油氣當量創新高，中石化計劃今年原油產量2.8億桶，與去年相若。
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