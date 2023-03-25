金融野火燒不盡 歐美經濟敲喪鐘

繼歐洲瑞士信貸出事，近幾日這把金融「野火」燒到德國最大銀行德意志銀行，連同美國的硅谷銀行爆雷事件餘波未了，基本上，歐美銀行業正面臨一場信心危機，後患無窮。要知道，金融業營運不可能不涉及運用槓桿，在加息周期下，銀行業本就面臨業務收縮的壓力，若這場信心危機未能及時止住，非但打擊銀行業融資，更會影響正常的存貸業務運作，骨牌效應下，這場西方金融風暴，料將比2008年的美國雷曼風暴來得更兇！

雖然在瑞士央行的主導下，瑞銀四折收購瑞信的交易落實，惟過程仍存在變數，尤其瑞信要將逾千億元的可可債價格「清零」，顛覆了固有的金融秩序，債券投資者如何反擊，對整個銀行業的影響有多大，後續仍有待觀察。

沒料到，緊接下來的是歐元區最強的經濟體德國，其最大銀行德意志銀行股價持續受壓，皆因其信用違約互換（Credit Default Swap，CDS）價格（亦即反映信用風險的保險成本）持續上升，反映違約風險升溫。

事實上，德銀近10年經營未能重振聲威，更面對監管當局對反洗錢管控的質疑。奈何發生瑞信事件後，歐洲央行仍加息半厘，毫無避忌，繼續信心滿滿抗通脹。美國聯儲局在硅谷銀行倒閉引發地區性銀行連番爆雷後，亦宣布加息四分之一厘，短短一年加息9次合共4.75厘，絕非普通幅度，而是一個世紀性的加息周期，超級資產泡沫豈可延續。可見歐美央行的政策連番失誤，激進加息就成為金融市場的「催命符」！

綜觀今次瑞士政府將提供約2,600億瑞士法郎（約2.2萬億港元）支持，相等於瑞士國內生產總值（GDP）的三分之一，這絕非小數目，也反映出瑞信事件的嚴重性，是非救不可。而瑞信出事前，第一類資本充足比率比德銀還要高。體質本就相對薄弱的德銀，在這種亂局下，更容易遭大戶藉利淡消息狙擊，畢竟人心虛怯，股價急挫也不用太多理由。3月10日瑞信出事起計，短短兩周的時間，德銀市值已蒸發超過兩成，這種「火燒連環船」之勢，頗有金融災難爆發前的味道。

此外，觸發今次美國硅谷銀行爆雷，與創投和初創企業好景不常，心虛下出現集體提取存款的事件有莫大關係。經歷今次事件，幾可肯定日後創投與初創企業都日子難過，只怕要上演轟烈的淘汰賽。近年大量增發的美元掛鈎穩定幣，亦遲早出事，昨晚突傳來全球最大加密貨幣交易所交易一度暫停，警號不容忽視。

到底歐美政府如何拆解危局，天曉得！一日未能止住信心危機，銀行業爆雷續來。問題是，如今歐美金融危機的火頭實在太多，利率、股泡、樓泡、創投與初創的科技泡沫、加密貨幣泡沫，反正都是由這些年歐美央行放任印鈔所種下的惡果，全球金融市場動盪將接踵而至。

世界危機鬧得愈大，美元就能藉避險功能保美國舉債能力，就看美國今鋪「全球攬炒」，要玩得多大！