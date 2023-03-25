券商觀點：內地經濟穩中向好

去年內地的經濟發展受到疫情等國內外多項因素影響，經濟出現下行壓力，去年國內生產總值（GDP）增長3%，城鎮失業率降到5.5%，居民消費價格指數（CPI）升2%，貨物進出口總額增長7.7%，財政赤字率控制在2.8%。

為了防止疫情擴散，內地經濟增速減至3%水平，但政府推出多項政策支持經濟發展，中央亦引導金融機構增加信貸投放，同時降低融資成本。隨着今年內地全面開放，經濟活動復常，預期經濟增速有望回升。今年內地的經濟增長目標定在5%，市場普遍認為有望超標完成。

內需消費擔當增長主力 另外，發改委將今年CPI升幅訂在3%水平，將以多種方式及渠道擴大內需。由於外圍經濟有機會陷入衰退，料今年內需消費仍為支持內地經濟發展的主力，當經濟回穩料通脹可略為上升。

早前兩會期間，內地表示安全為發展的基礎，穩定是強盛的前提，因此要增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平。同時要堅定不移推動經濟向高質量發展，加快構建新發展格局，着力提升科技自立自強能力，促進科技型中小微企業健康成長，推動產業轉型升級，開展雙多邊數碼經濟治理合作，鼓勵數碼經濟企業走出去。

內地未來將全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟回穩。

安里證券研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）