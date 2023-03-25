專家點評：亞洲銀行面臨增資困難

歐美銀行爆發2008年金融海嘯後最大的信心危機，超過167年歷史、被視為「太大而不能倒」的瑞士第二大銀行瑞士信貸陷入困境。

為了防止危機蔓延至國際金融系統，瑞士第一大銀行瑞銀集團宣布以30億瑞士法郎的價格買下瑞信；瑞士央行也宣布，將會對合併後的銀行提供1,000億瑞郎流動性援助。旋風式拯救是否能令全球避免再一次經歷金融風暴？又會對全球金融環境造成甚麼影響？

3月10日，美國硅谷銀行（SVB）閃電式破產，本就引發銀行業信心危機。而瑞信卻在3月14日發布的年報中承認，在2021年和2022財年的報告存在「重大缺失」；瑞信最大單一股東、沙特國家銀行主席Ammar Al Khudairy在翌日接受傳媒訪問時，更表明「絕對不會」再向瑞信注資。瑞信股價當日跌破兩美元關口，創歷史新低，最終仍跌近14%。市場不禁擔憂到底瑞信會否追上「倒閉潮」，成為「雷曼2.0」。

瑞信債變廢紙開壞先例 為了提振各界對瑞士銀行業的信心，瑞士央行和瑞士國際金融市場監督管理局（FINMA），聯同美國聯儲局介入事件，推動瑞信和瑞銀合併，務求迅速解決今次危機。

危機看似解除，但債券持有人卻成為最大輸家。瑞銀收購瑞信的同時，瑞士監管機構要求將瑞信價值160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券完全撇帳，意味淪為廢紙。

市場普遍認為此事件可能引發「火燒連環船」，對銀行業信心危機進一步加劇之外，亦會對同行發債帶來影響。

對於歐美國家來說，SVB閃電式破產加上瑞信被併購，足以引發主要央行擔憂，也引發了市場對各央行激進加息的思考，相信至少對激進的加息步伐起到一定的遏制作用。

對於亞洲區各銀行來說，更依賴AT1的亞洲銀行可能面臨愈來愈大的資本補充困難。然而，這反過來可能會減緩它們資產負債表擴張的步伐，並有助於抑制通脹前景和加息步伐。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）