名家筆陣：港虛銀會否步SVB後塵？

銀行是百業之母，一間銀行倒閉，有機會造成骨牌效應，令所有銀行都變得過度保守，不願意貸款，最後導致整體經濟都受影響，近期的例子為2008年的環球金融風暴，遠期例子為1929年美國Bank of US出現擠提倒閉後，而引發的環球經濟大蕭條。

過去幾周，關於美國硅谷銀行（SVB）倒閉的新聞鋪天蓋地，公司的說法是美國聯儲局收水，不少仍然虧本的初創企業因沒了創投的大水喉，惟有動用銀行存款來維持業務營運。

美利率攀升成倒閉導火線 SVB客戶主要來自初創企業，客戶提款導致SVB要賣出部分債券投資來籌集資金。但是，過去一年聯儲局大幅加息，導致債券價格大跌，SVB蝕賣了部分債券，繼而影響了資本充足率。SVB原本打算在股票市場集資補窿，但市場卻視之為SVB將出現問題的先兆，繼而加速了存款流失。銀行業務基本上是建基於信任，當信任消失，客戶擠提，無論多強大的銀行都難以逃過倒閉的窘境。

以上說法來自該行管理層，但如細讀美國主要銀行年報，便會明白以上解釋部分是真，但部分有點失實。SVB指其問題源自存款下跌，其實這不是SVB獨有，美國的主要銀行如富國銀行、美國銀行等也出現了存款下跌情況。原因不難理解，美國廣義貨幣（M2）供應量截至1月的過去一年，錄得1.7%跌幅，代表美國整體現金和銀行存款都在收縮。

SVB存款去年下跌了8.5%，比富國6.6%和美銀6.5%多了兩個百分點，但這也不是天與地的差別。問題是為何出事的是SVB？是否因為SVB在管理其資產負債表時出現了問題？繼後問題是香港有沒有銀行同樣有類似SVB資產負債表的結構？

SVB資產分布和前兩者有兩點不一樣。首先，其債券投資佔總資產的比例高達60%左右，遠比富國27%和美銀31%高。當利率向上，債券價格下跌，自然會對其資產負債表造成更大壓力；第二，其現金比例只有7%，比富國12%和美銀11%低，當存戶提存時，富國和美銀大致上可以用手頭現金來應付，但SVB手頭現金比例卻不足以應付提存，因而被迫賣掉手頭上的債券，引致虧損。

由此可以預見，如美國繼續加息，而導致M2繼續下跌，將會有更多債券投資比重較高和流動性相對較緊的銀行出現問題。不過，總體來說，美國地區銀行目前看似遇到的是流動性不足問題，而不是2008年的資產質素問題。

港銀資產質素仍相對良好 至於香港的銀行會否出現同樣的問題？在香港，過去數年存款增長最快的，非虛擬銀行莫屬。加上客戶信用紀錄相對較短，銀行也不願意作出大量貸款，存在銀行把存戶存款大量用於購買債券的可能。

香港3間主要虛銀年報顯示：2021年底「虛銀A」有大約一半資產用於購買其他銀行和公司債券，全歸類於透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（FVOCI），所以會按市值計算，盈虧會反映在全面收益（Comprehensive Income）內。去年3月「虛銀A」的一級核心資本充足率為28.5%，高於監管要求。但風險在於有一半資產在債券投資，如果利率繼續上升的話，將來有機會衝擊到其核心資本充足率，所以仍然要謹慎追蹤。

「虛銀B」只有大約13%資產投資於政府和其他銀行債券，佔比不高，加上去年3月其一級核心資本充足率達54%，風險不大。最後為「虛銀C」，2021年底，約三分之二資產存於央行或其他銀行，三分之一用於購買債券，去年3月其一級資本充足率更差不多有200%，出現資不抵債風險極細。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）