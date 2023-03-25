銀主盤增：擎天半島開價2000萬

環球經濟仍未「復常」，樓市仍有隱憂，銀主盤數量同時增加。九龍站及西南九龍一帶二手屋苑，過去一個多月期間，已新增至少6個同類或被接管物業，其中，九龍站擎天半島極高層單位，剛由銀主開價2,000萬元放售。

資料顯示，上述為項目3座單位，實用面積約635方呎，套兩房設計，每方呎叫價約31,496元。據了解，個別大型銀行對上址估值介乎約1,941萬至2,049萬元，而該盤於2021年有同類型單位以2,200萬元登記售出。事實上，該屋苑1座極高層兩個單位，上月底已由銀主一口氣以7,050萬元放售。

皓畋中層戶1020萬放售 何文田皓畋再有銀主單位放售，市場消息稱，該盤1座中層單位，實用面積約506方呎，以1,020萬元放售，呎價約20,158元。資料顯示，單位於2016年以逾1,200萬元購入，現時開價低逾180萬元。

近期市場上的中上價銀主盤承接力不俗。元朗爾巒茵羅洛斯大道5座一個同類單位，實用面積約877方呎，去年已叫價1,030萬元放盤，早前終以960萬元沽，呎價約10,946元。