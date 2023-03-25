二手樓價終止４連升

樓市氣氛回軟，樓價上升乏力。代理行一份反映二手住宅價格走勢的數據顯示，該指數按周回落約0.19%，連續4周升勢告終。

上述中原城市領先指數最新報166.5點，較對上一周166.81點下跌。期內大型單位樓價指數同樣結束升勢，按周回落約1.97%至170.05點。反觀，受惠從價印花稅稅階下調的中小型單位，以及大型屋苑樓價指數續錄升幅，按周漲約0.2%及0.23%。

至於4個主要地區走勢各異，其中九龍指數較上周升約0.73%，新界西亦有約0.24%增長。而港島及新界東則見回軟，按周齊挫約0.16%，其中新界東指數更為連升7周後回落。

尚悅‧嶺售532萬蝕7% 此外，新界新盤以低價推售，令二手價格受壓，近年高位入市的單位淪為蟹貨，元朗連錄兩宗蝕讓成交。美聯張瑋津表示，該區尚悅‧嶺2座中低層C室，實用面積約370方呎，兩房間隔，原業主移民放盤，最終以532萬元成交，呎價約14,378元。原業主於2019年以約572.5萬元購入物業，現轉售帳面虧蝕約40.5萬元，單位貶值約7.1%。中原王勤學亦稱，同區尚悅3座高層F室，實用面積約357方呎，減價15萬元，以475萬元獲承接，呎價約13,305元。原業主2019年1月以約488萬元入市，持貨4年多帳面損失13萬元。