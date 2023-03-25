啟德1號基座商舖連車位傳售6億

據了解，該批項目分別是沐寧街2號的啟德1號（I）地下及一樓，其中地下有6個舖，一樓全層連地下入口及二樓平台，建築面積約17,360方呎，另連24個私家車車位及3個電單車車位，總租金收入約150萬元。

而沐寧街8號的啟德1號（II）也是地下及一樓，有7個地舖及一樓全層連二樓平台，建築面積約17,780方呎，並連26個私家車車位及3個電單車車位，月租共約160萬元，兩項目各有7個外牆廣告燈箱。該批商舖連車位等早於去年已推出市場放售。