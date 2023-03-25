啟德1號基座商舖連車位傳售6億
中港通關後，本港舖位買賣市場更趨活躍。消息指，中國海外發展(00688)持有的東九龍啟德1號（I）及啟德1號（II）基座商舖部分連車位，市傳以約6億元售出，平均呎價約1.7萬元。
據了解，該批項目分別是沐寧街2號的啟德1號（I）地下及一樓，其中地下有6個舖，一樓全層連地下入口及二樓平台，建築面積約17,360方呎，另連24個私家車車位及3個電單車車位，總租金收入約150萬元。
而沐寧街8號的啟德1號（II）也是地下及一樓，有7個地舖及一樓全層連二樓平台，建築面積約17,780方呎，並連26個私家車車位及3個電單車車位，月租共約160萬元，兩項目各有7個外牆廣告燈箱。該批商舖連車位等早於去年已推出市場放售。
北角舖易手 貶值700萬
此外，旺角亞皆老街25至27號地舖，面積約645方呎，以近6,000萬元連租約易手，租金回報率不足3厘。
不過，有民生區商舖罕現帳面貶值轉售情況。北角電氣道160號一個地舖，建築面積約480方呎，以約1,500萬元連租約易手，租金回報率約2.9厘。
據了解，該舖原業主於2012年以約2,200萬元購入，物業約11年蒸發約700萬元或約32%。
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