屯門新盤超購逾11倍

折實售價306萬起 該盤於今日上午9時半起展開銷售程序，並即場抽籤以分配揀樓次序，意味有意認購的準買家需親臨售樓處等待抽籤結果。長實營業部助理首席經理楊桂玲日前指，是日發售的銷售安排上，會設三房單位買家優先組別，該組別可購一至4伙，惟必須包括最少一伙屬三房戶。而普通組別的買家則可購一至4伙。該盤今日發售的單位涵蓋一房至三房間隔，折實售價306.9萬元起，折實平均呎價約12,798元。

他透露，同系列必嘉坊‧曦匯的住宅大樓亦已開始拆棚。至於同系的啟德THE HENLEY I最新以1,071.18萬元沽出2座33樓G室一房戶，呎價約28,189元。同系旺角利奧坊‧壹隅昨亦售出兩伙，共涉1,111.94萬元。

雨後次輪沽16伙 星星地產的元朗朗屏雨後，昨晚次輪發售97伙，消息指，即日沽約16伙。連首輪銷售計，項目過去7日累沽約130伙，佔全盤近四成。

該盤的準買家於下午約5時起陸續到達觀塘的售樓處報到，並獲安排至鄰近的酒樓等候登記。截至下午約6時半，揀樓程序大致完成。據悉，最新售出的單位包括一伙開放式戶、7伙一房戶及8伙兩房戶。

富豪物業代理董事衞振聲稱，項目自今年2月通關後屢錄成交，全盤開售至今套現超過43億元。

此外，長沙灣弦雅昨獲一名買家，透過招標掃入頂層25樓全層5伙連天台特色戶，涉資2,000萬元。該買家以「一約多伙」形式買入，料至少要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅，涉及300萬元。上述包括3伙開放式戶及兩伙一房戶，以全層實用面積1,209方呎計，成交呎價約16,543元。