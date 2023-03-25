屯門新盤超購逾11倍
飛揚2期今賣400伙 與瑜一1B期對撼
折實售價306萬起
該盤於今日上午9時半起展開銷售程序，並即場抽籤以分配揀樓次序，意味有意認購的準買家需親臨售樓處等待抽籤結果。長實營業部助理首席經理楊桂玲日前指，是日發售的銷售安排上，會設三房單位買家優先組別，該組別可購一至4伙，惟必須包括最少一伙屬三房戶。而普通組別的買家則可購一至4伙。該盤今日發售的單位涵蓋一房至三房間隔，折實售價306.9萬元起，折實平均呎價約12,798元。
另一個同日對撼的新盤，為華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一第1B期，今日以價單形式出售179伙。項目已於日前截票，錄得逾9,600張入票。
必嘉坊•迎匯快推銷售安排
九龍市區盤部署加入戰團。恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧迎匯，日前劈價近一成推出新價單，最新公布有機會於短期內推出銷售安排。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目享有便捷的交通優勢，自該盤出發，沿有蓋行人天橋只需約6分鐘步程，即可到達港鐵紅磡站。
他透露，同系列必嘉坊‧曦匯的住宅大樓亦已開始拆棚。至於同系的啟德THE HENLEY I最新以1,071.18萬元沽出2座33樓G室一房戶，呎價約28,189元。同系旺角利奧坊‧壹隅昨亦售出兩伙，共涉1,111.94萬元。
雨後次輪沽16伙
星星地產的元朗朗屏雨後，昨晚次輪發售97伙，消息指，即日沽約16伙。連首輪銷售計，項目過去7日累沽約130伙，佔全盤近四成。
該盤的準買家於下午約5時起陸續到達觀塘的售樓處報到，並獲安排至鄰近的酒樓等候登記。截至下午約6時半，揀樓程序大致完成。據悉，最新售出的單位包括一伙開放式戶、7伙一房戶及8伙兩房戶。
富豪•山峯15號屋賣逾億
富豪物業代理董事衞振聲稱，項目自今年2月通關後屢錄成交，全盤開售至今套現超過43億元。
128 WATERLOO增付款辦法
萊蒙國際(03688)等的何文田128 WATERLOO，以1,014.4萬元沽出11樓C室一房戶，單位實用面積342方呎，呎價約29,661元。該盤同日修改價單及增設新付款辦法，購買指定單位買家可享全新付款辦法「Fantastic 128」，買家於繳付5%臨時訂金後，餘下95%樓價可於之後128日內繳付。萊蒙國際副總經理陳偉峰指，項目累售53伙，連同車位共套現約12億元。
此外，長沙灣弦雅昨獲一名買家，透過招標掃入頂層25樓全層5伙連天台特色戶，涉資2,000萬元。該買家以「一約多伙」形式買入，料至少要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅，涉及300萬元。上述包括3伙開放式戶及兩伙一房戶，以全層實用面積1,209方呎計，成交呎價約16,543元。
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