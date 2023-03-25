簡訊一覽
●中國恒大(03333)子企恒大地產公布，未能按期兌付一筆境內發行總額40億元人民幣的「20恒大04」公司債券利息。恒大地產稱，公司仍將以不逃廢債為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有人認可的解決方案。
●中渝置地(01224)去年全年虧損19.4億元，2021年錄盈利4.9億元；每股虧損49.98仙，派末期股息每股0.02元。
●佳源服務(01153)指因3月初更換核數師，與新任核數師需額外時間來完成集團經審計帳目，故預期無法於3月底或之前刊發去年度業績。該股續停牌。
●兗礦能源(01171)去年盈利304.07億元（人民幣‧下同），按年增79.48%；每股盈利6.15元，每10股派末期息30.7元、特別息12.3元及5股紅股。
●中國宏橋(01378)去年純利跌45.86%至87.01億元（人民幣‧下同）；每股盈利0.9358元，派末期息按年減83.33%至每股10港仙。
●中國建材(03323)去年純利79.61億元（人民幣‧下同），按年跌51.15%；每股盈利0.944元，每股末期息按年減45.45%至0.378元。
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