潤啤全年純利43億 冀銷情明顯增長

拓白酒訂3年目標 去年整體啤酒銷量按年上升0.4%至110.96億升，平均銷售價格按年上升5.2%。由於原材料及包裝物料成本受地緣政治和全球供應鏈受阻影響而大幅上升，令公司去年整體毛利率按年下跌0.7個百分點。至於去年次高檔及以上啤酒銷量約21.02億升，按年增加12.6%。侯孝海指出，去年高端啤酒佔銷售比例約19%，估計短期內最少提升至約22%，最終以35%佔比為目標。

被問及公司在白酒業務發展，侯孝海又指，對白酒業務拓展有初步部署及已制訂3年發展目標，以銷售額100億元為目標，亦是營運酒業的基本門檻。對於併購部署，他指目前會以發展公司已擁有的白酒品牌為首要，同時坦言內地可收購、具價值的白酒企業亦不多，故未來對併購會採取審慎態度。

在未來業務的發展關鍵重點上，他指會注視新生消費點，包括線上、小酒館及酒吧等不同渠道的銷售，建立高端化產品銷售網絡，同時加強人才投入。他指，公司之前提出要過「緊日子」策略仍會維持，因為有助管理公司成本，實行至今效果亦顯著，期望未來涉及的費用開支可緩慢有序地下降。

首席執行官孫亦農表示，目前原材料價格屬可控範圍，加上主要原材料麵粉屬大眾化商品，相信當局會盡力穩定價格，預期今年原材料成本壓力不大；公司亦會加速機械化生產，以減省生產及物流成本和時間。

對於未來是否仍有加價空間，他指去年已調查價格，相信能支持公司未來業務發展，但同時要保持品牌「親民化」形象，料未來將保持相若水平，並有信心今年毛利率有所提升。