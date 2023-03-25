幣安故障 交易曾暫停

正當歐美金融市場風雨飄搖，加密貨幣圈亦突現異常狂風！全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）系統出現故障，現貨交易及存提款全面暫停，消息隨即觸發加密貨幣價格大幅波動。其後幣安行政總裁趙長鵬指約在30至120分鐘內恢復運作，幣價才回穩。幣圈今次「走火警」，希望非災難前先兆，否則將為歐美的銀行業危機再點火藥引！

昨晚7時多，幣安在社交平台證實，發現到有事件影響幣安的現貨交易，故暫停現貨交易以盡快解決問題。不到半小時後，趙長鵬發貼文指初步分析幣安匹配引擎在追蹤止蝕訂單時出現故障，預計30至120分鐘可恢復，及後交易系統逐步恢復運作。

加密幣價一度挫5% 不過，幣價變得波動，比特幣、以太幣、狗狗幣及瑞波幣一度跌4至5%，之後才見回穩，波動性足以反映市場已成「驚弓之鳥」。

幣圈泡沫，與這些年美國超量寬貨幣政策有絕大關係。羅兵咸永道近日公布的《2023年全球加密貨幣併購和融資報告》指出，全球加密貨幣交易活動去年創下歷史新高，與2021年的358宗相比，去年的交易數量共錄得626宗。不過，由於市場動盪、估值重置，以及全球投資者採取風險規避的投資策略，交易額下跌70%。美國仍是加密貨幣併購活動的主導市場，不過在監管措施收緊下可能會導致今年資本流向歐洲、中東及亞洲。