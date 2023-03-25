四環去年轉蝕19億

考慮到集團醫美及創新生物藥業務創新轉型取得顯著成果，建議派末期息每股3.2分，2021年度派末期息1.3分及特別息9.5分。不過，蝕錢派息未能打動股東，昨日該企股價隨大市跌1.2%，收報0.82港元。

值得留意是，去年四環醫藥把物業、廠房及設備、無形資產、商譽、使用權資產等投資進行減值，故共計非現金的減值虧損達17.27億元。全年總收益則約21.81億元，按年降28.21%，當中貢獻總收入約九成的仿製藥分部跌24.15%；醫美分部更大跌逾六成至1.49億元，主要受疫情影響，以及進行渠道庫存清理和銷售結構調整所致。但該企預期，今年醫美行業將快速復甦，因內地經濟活動復甦，料被抑制的需求會形成「V」形反彈。

該企去年虧損收窄88.36%至4.84億元，每股虧損0.67元，不派末期息。由於大多數候選藥物仍在臨床試驗，加上新冠相關項目被終止，預計很短期內不會實現候選藥物銷售或商業化。