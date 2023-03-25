四環去年轉蝕19億
受內地疫情及醫藥行業政策變化影響，四環醫藥(00460)去年業績盈轉虧，錄虧損逾19億元（人民幣‧下同），2021年度錄盈利4.16億元；每股虧損20.52分。
考慮到集團醫美及創新生物藥業務創新轉型取得顯著成果，建議派末期息每股3.2分，2021年度派末期息1.3分及特別息9.5分。不過，蝕錢派息未能打動股東，昨日該企股價隨大市跌1.2%，收報0.82港元。
值得留意是，去年四環醫藥把物業、廠房及設備、無形資產、商譽、使用權資產等投資進行減值，故共計非現金的減值虧損達17.27億元。全年總收益則約21.81億元，按年降28.21%，當中貢獻總收入約九成的仿製藥分部跌24.15%；醫美分部更大跌逾六成至1.49億元，主要受疫情影響，以及進行渠道庫存清理和銷售結構調整所致。但該企預期，今年醫美行業將快速復甦，因內地經濟活動復甦，料被抑制的需求會形成「V」形反彈。
騰盛博藥收入有「零的突破」
內地生物科技公司騰盛博藥(02137)則公布，去年收入5,162.6萬元，扭轉2021年零收入，主要來自去年7月上市的新冠病毒適銷產品，但公司已基於不斷演變的疫情趨勢，決定結束相關療法項目，並已停止生產，以將資源重新轉向核心項目。
該企去年虧損收窄88.36%至4.84億元，每股虧損0.67元，不派末期息。由於大多數候選藥物仍在臨床試驗，加上新冠相關項目被終止，預計很短期內不會實現候選藥物銷售或商業化。
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