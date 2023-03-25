新奧能源上年少賺24% 增派息

業績公告顯示，新奧去年盈利增長主要來自燃氣批發分部（非賣予一般用戶），溢利增長6.64倍至27.36億元，反觀收入佔比逾54%的天然氣零售業務分部，溢利增長只有4.55%，達64.45億元；利錢高的工程安裝分部，溢利倒退33.85%至29.41億元，原因是疫情嚴峻且房地產發展減速。疫情還使公司較難實地考察項目，擁有獨家經營權的城市燃氣項目去年僅添兩個。