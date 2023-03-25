新奧能源上年少賺24% 增派息
新奧能源(02688)去年少賺24.37%至58.65億元（人民幣‧下同），原因是未能把天然氣漲價完全轉嫁給用戶、工程安裝收入倒退但成本上漲，不計部分項目的核心利潤則增長11.32%至79.64億元，增速同樣慢過收入，但末期息仍加碼7.58%至每股2.27港元，全年每股派息增加7.77%至2.91港元。
業績公告顯示，新奧去年盈利增長主要來自燃氣批發分部（非賣予一般用戶），溢利增長6.64倍至27.36億元，反觀收入佔比逾54%的天然氣零售業務分部，溢利增長只有4.55%，達64.45億元；利錢高的工程安裝分部，溢利倒退33.85%至29.41億元，原因是疫情嚴峻且房地產發展減速。疫情還使公司較難實地考察項目，擁有獨家經營權的城市燃氣項目去年僅添兩個。
綜合能源業務方面，去年有60個泛能項目完成建設並投入營運，比前一年多29個，尚有54個項目在建，還簽下9個城市級項目，收入增長仍有40.3%，遠超天然氣零售，但溢利增長率降至13.99%，錄15.56億元，溢利率比2021年低6.93個百分點。
中集安瑞科聚焦潔能業務
另外，燃氣及氫能儲罐供應商中集安瑞科(03899)董事會秘書鐘穎鑫表示，首兩個月清潔能源設備新增訂單逾21%，預料未來增幅將進一步擴大，預期該分部今年收入能有雙位數幅度的回升。總經理楊曉虎稱，今年資本開支會加倍至10億元，主要包括氫能投資，未來亦更集中在清潔能源業務。
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