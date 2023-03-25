英零售額按月增1.2% 5個月最勁

歐洲地區公布多項重要數據，其中英國2月零售銷售金額按月增長1.2%，為去年10月以來最大月度增幅，且高過預期的0.2%，前值亦向上修訂0.4個百分點，至0.9%增長，反映消費者信心正增強。

英國國家統計局昨日公布，上月當地零售銷售數量同樣上升1.2%，其中非食品商店銷量按月增2.4%，惟主要來自平價百貨店的銷量。服務業持續擴張，3月英國服務業採購經理指數（PMI）為52.8，雖略低過預期的53，仍續處擴張區間，推動綜合PMI錄52.2。標普全球市場財智（SPGMI）經濟師威廉森表示，3月PMI數據反映產出續升第二個月，意味英國經濟在首季恢復增長，與首季國內生產總值（GDP）預期小幅增長0.2%大體保持一致。

銀行續危 德銀CDS再升 不過，當地同月製造業PMI錄48，低過預期，續處收縮區間。報告指，輸入價格通脹跌至兩年低，反映業內通脹壓力錄相當大的紓緩。

歐元區PMI數據更強勁，3月標普綜合和服務業PMI分別為54.1和55.6，均高過預期兼同創10個月高，繼續處於擴張區間；同月製造業PMI則錄47.1，續處收縮區間。

不過，歐美銀行業信用危機正出現「骨牌效應」，德意志銀行的信貸違約掉期（CDS）周四急升31點子，至173點子，創歷來單日升幅之最；周五再升至逾200點子，創2019年初以來最高。德銀歐洲股價連跌3個交易日，昨曾跌逾14%。

另德銀周五突然宣布贖回15億美元在2028年到期的二級票據（T2 Notes）。該行聲明顯示，該票據在周五按照本金金額，以及截至（但不包括）贖回日的應計利息全部贖回，已獲監管批准。

美國方面，3月標普綜合PMI錄53.3，高過預期的49.5，服務業PMI為53.8，預期為50.3：製造業PMI則錄49.3，預期為47。

美股周五早段跌300 美股周五早段受壓，道指跌300點，報31,805點；標指跌39點，報3,909點；以科技股為主的納指跌113點，報11,673點。有「末日博士」之稱的魯比尼警告，美國經濟正走向危險的「百慕達三角」，明年可能會出現「嚴重衰退」，好比2008年的金融危機。