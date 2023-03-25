日核心通脹逾一年首降

服務業PMI創9年高 製造業仍陷收縮 日本經濟持續有起色！受惠中國重啟，3月服務業採購經理指數（PMI）創9年新高，達54.2，雖然製造業PMI仍處收縮區域，惟產出指數創5個月高位，有見底回升迹象。此外，在日本政府積極抑壓能源價格之下，日本通脹率從41年高位回落。通脹受控而經濟景氣持續升溫，或預示日本央行新任行長年內調整貨幣政策的誘因愈來愈大。

日本總務省發布的數據顯示，2月消費物價指數（CPI）按年升3.3%，符預期，亦較1月所創逾41年新高的4.3%回落；扣除生鮮食品價格的2月核心CPI按年升3.1%，符預期，而1月升幅為4.2%，乃過去13個月升幅首度回落，主要是政府抑制電費和燃料費措施收效。

Yen曾漲近1% 幣策惹關注 同日，日本公布3月製造業PMI初值報48.6，前值為47.7。期內，產出指數由前值所創逾兩年半低位的45.3，回升至47.4，雖已連續9個月處收縮區域，但為5個月高位；新訂單跌幅亦改善至5個月來最慢速度；投入品價格通脹跌至2021年8月以來最低，另製造商信心升至5個月高位。

日圓兌每美元昨日高見129.64，漲0.93%，每百日圓兌6.0537港元。分析指日圓走勢，更多視乎美元走勢以及4月日本央行新行長上任後，對貨幣政策的最新取向。日央行下次會議在4月28日，屆時將是新任行長植田和男的首次會議。

亞洲12市貿易望破7.8萬億 事實上，除日本經濟有起色外，整個亞洲亦隨着中國擺脫疫情「歸位」而令發展前景變得明朗化。UPS《打通亞洲區內貿易》報告指，亞洲市場正快速發展成全球新消費需求的焦點，當中12個主要市場（包括澳洲、內地、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國和越南）佔去全球貿易量88%，香港亦將繼續成為亞洲區內貿易不可或缺的一環，並在高科技業帶動下，本港與另外11個亞洲主要市場的貿易額預期將於2030年增長至超過一萬億美元（約7.8萬億港元）。

該報告亦指出，「亞洲12市場」的貿易額勢將上升一倍以上，由2020年的6.4萬億美元，增至2030年的13.5萬億美元。此外，預計於2030年工業製造和汽車業的貿易額在印尼市場的帶動下將增長近一倍，而醫療保健業則在菲律賓和越南貿易帶領下會有近6倍的增長。

報告指出，香港企業可能面對的3大區域貿易障礙，包括缺乏統一協調標準、物流業勞動力和技術短缺，以及中小微企在貿易的參與度不足。為保持競爭力及創造更多貿易機遇，香港企業須致力推動多元供應網絡、數碼營運，以及將中小微企業融入環球物流鏈。另外，實現公私營合作可統一協調標準、降低關稅和提升供應鏈的應變力，進一步加強區內貿易。

日本核心消費物價指數