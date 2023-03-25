招行上年淨利潤1380億

房企貸款不良率升至4% 招行全年營業淨收入增長4.02%至3,447.4億元，其中淨利息收入增7.02%至2,182.35億元。淨利息收益率2.4%，按年跌9點子，坦言資產端定價方面，受存量浮息貸款重定價和融資需求不足影響，貸款收益率下降，市場利率在較長時間低企拖低投資收益率。結構方面，居民消費意願疲弱下，收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長放緩。

受經濟放緩及房地產客戶風險進一步釋放的影響，招行去年底不良貸款餘額580.04億元，按年增14.04%，不良率增0.05個百分點至0.96%，關注類貸款餘額更增57.63%至734.7億元。同期個人住房貸款及房地產業公司貸款的不良餘額按年升28.34%及1.71倍，不良率各升至0.35%及4.08%。去年處置不良貸款579.86億元。

招行料，房企流動性緊張情況將緩解，房地產領域資產質量總體可控。就買家相繼「提前還貸」，招行坦言去年其個人住房貸款提前還款量自去年6月起明顯上升，8月達峰值；現階段居民儲蓄不斷增加，預計今年提前還款量仍將「階段性維持高位」。