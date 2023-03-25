信德去年轉蝕5.5億 不派息

運輸部門連續兩年見紅 去年海上口岸繼續關閉，直至今年1月8日才重開，持續拖累該企運輸部門的業務。

作為運輸部門的營運主力，信德旗下的噴射飛航於2020年及2021年各減少開支逾五成，並在去年進一步降低38%的營運成本，惟集團運輸部門繼2021年錄應佔聯營公司虧損3.04億元後，去年再錄得虧損2.41億元。

該企的酒店及消閒業務同樣受到打擊，去年虧損1.55億元，按年擴大逾一成。主要是因為去年內地多個主要城市經歷漫長封城，而香港及澳門亦受反覆的疫情影響，許多本地活動須取消，旅遊業再次陷入停擺。

至於該企的投資業務，主要是持有澳門旅遊娛樂股份有限公司約15.8%實際股權，去年信德獲澳娛派發股息約7,200萬元，惟按公平價值計入損益之財務資產之公平價值虧損2.42億元後，投資分部去年蝕1.88億元，按年盈轉虧。