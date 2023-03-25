安樂工程全年純利插63%
前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程(01977)去年純利大幅倒退63.53%至1.14億元，原因是去年11月與香港競爭事務委員會就解決空調工程招標中合謀定價案訂立一項合作協議，同意支付罰款1.5億元作為合作協議的一部分，因此就訴訟和解作出撥備1.5億元。
聯營公司減值虧損7560萬
該公司又錄得其他虧損淨額3,326.6萬元，按年由盈轉虧，主因是根據基於聯營公司Transel Elevator & Electric Inc.（TEI）於2022年財務表現及未來數年預測進行的專業估值，確認減值虧損7,560萬元。
此外，去年出售南京佳力圖機房環境技術股份有限公司股權所確認的收益減少近50%。
去年安樂工程的財務成本急增逾1.46倍至1,209.5萬元，因銀行借款利息開支按年多799.6萬元所致。去年該企每股盈利8仙，按年收縮六成三。公司不派付作為末期股息替代的第二次中期股息，惟因為需要慶祝集團成立45周年，所以董事會建議派特別股息每股4.5仙，比起2021年度的第二次中期股息每股7.25仙顯著為低。
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