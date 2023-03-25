安樂工程全年純利插63%

該公司又錄得其他虧損淨額3,326.6萬元，按年由盈轉虧，主因是根據基於聯營公司Transel Elevator & Electric Inc.（TEI）於2022年財務表現及未來數年預測進行的專業估值，確認減值虧損7,560萬元。

去年安樂工程的財務成本急增逾1.46倍至1,209.5萬元，因銀行借款利息開支按年多799.6萬元所致。去年該企每股盈利8仙，按年收縮六成三。公司不派付作為末期股息替代的第二次中期股息，惟因為需要慶祝集團成立45周年，所以董事會建議派特別股息每股4.5仙，比起2021年度的第二次中期股息每股7.25仙顯著為低。