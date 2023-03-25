小米全年溢利縮87％ 智能手機出貨減兩成

去年，小米實現收入約2,800.44億元，按年下跌約14.7%。回顧3大業務表現，智能手機業務收入為1,672.17億元，按年下跌19.94%，主要由於智能手機出貨量減少，惟部分被智能手機平均銷售單價增加所抵銷。期內，智能手機出貨量按年減少20.9%，主要是由於受全球宏觀經濟環境及地緣因素的影響，智能手機整體市場需求疲軟。智能手機的平均銷售單價每部增加1.3%至1,111.3元。

維持明年量產電動車目標 IoT與生活消費產品收入為797.94億元，按年下跌6.1%，主要是由於內地的智能電視及境外市場部分IoT產品的銷售額減少所致。互聯網服務分部收入全年達283.21億元，按年增長0.38%，公司在全球及內地的MIUI月活躍用戶數再創歷史新高，截至去年底全球MIUI月活躍用戶數達到5.82億，按年增長14.1%，其中內地MIUI月活躍用戶數達到1.43億，按年增長10.7%。去年全年，全球淨新增MIUI月活躍用戶數達到7,330萬，內地淨新增MIUI月活躍用戶數達到1,380萬。

對於智能電動汽車發展方面，公司指維持2024年上半年正式量產的目標不變，去年智能電動汽車等創新業務費用投入為31億元，截至目前，汽車業務研發團隊規模約為2,300人。

華為晶片國產化現突破 另外，華為輪值董事長徐直軍表示，華為已在晶片領域完成14納米以上電子設計自動化（EDA）工具國產化，今年將完成全面驗證。他指，華為的硬件、軟件及晶片等研發，目前已完成軟硬件研發78款軟件工具替代，基本上可確保研發延續性。他又指，華為仍面臨艱巨挑戰，仍有很多產品研發工具尚未徹底突破，因此需要加倍努力，吸引更多全球優秀人才，才能實現戰略性突圍。