美團核心季賺8億 有驚喜

美團在業績公告中解釋，上季新業務經營虧損改善，主要由於努力降低成本開支並提高營運效率，尤其是在商品零售業務方面，惟未有具體披露更多數據。新業務包括新鮮食品零售服務「美團買菜」及社區電商平台「美團優選」。董事長王興亦一再重申，新業務的發展目標乃是收窄虧損，改善營運效率。該業務上季收入166.56億元，按年增長33.36%，較前一季度放緩6.35個百分點。

本地商業分部溢利增40% 至於貢獻多數收入及盈利的核心本地商業分部，上季收入按年增長17.38%至434.72億元，經營溢利亦按年增長40.99%至72.15億元。該公司表示，上季交易用戶數量及訂單頻率均錄得按年增長。連同即時零售平台「美團閃購」在內，上季即時配送交易筆數為48.3億次，按年增長13.56%。

該公司又透露，「美團閃購」上季增長迅速，包括藥品、鮮花、日用雜貨、品牌化妝品和手機的零售需求大增，季度單日訂單峰值突破了1,100萬單。截至去年底，美團平台上與即時零售相關的便利店、小超市近30萬家，是2019年的兩倍多；商戶銷量亦較2019年增長逾4倍。

王興：港外賣平台將登場 同屬核心本地商業的「到店、酒店及旅遊業務」表現則相對較差，於去年第四季收入再度按年下滑，幅度與去年第二季度相似，今年會專注於餐飲外賣與到店業務之間的協同。

王興於分析員會議上確認了美團在本港的外賣平台即將登場，稱「將很快於香港推出全新品牌」。他亦提到了海外擴張策略，說法與此前基本上一致，稱除了香港外暫無詳細計劃拓展更多市場。

他重申，香港是一個多語言的市場，加上飲食習慣與內地相似，可以用於探索國際市場作準備。王興更強調，會有紀律及謹慎地擴張海外業務，務求不影響盈利能力，惟當前海外市場並非業務發展核心。

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，相信散戶在收到股票後會選擇沽出，美團股價面臨「打回頭的壓力」，後市料仍有較大的阻力。美團美國預託證券（ADR）周五早段折合報145.8港元，較香港收市價升4%。

美團昨日亦公布，2020年已退任高級副總裁聯合創始人王慧文，將由執行董事調任為非執行董事，並由今日起生效。他在調任後將放棄超級投票權，逐步將擁10票投票權的3,640萬股特權股（A類股份），轉換為B類普通股，預計於4月底前完成。

美團上季業績摘要