港審計費僅增9%落後 會財局憂慮影響質素

審計費用水平通常反映基礎業務的複雜程度，會計及財務匯報局（下稱會財局）一份研究發現，香港平均審計費用的增長速度顯著落後上市公司業務的增長。2010年至2021年間，香港上市公司平均總資產增長91%，平均收入增長67%，但平均審計費用僅增長9%。反映許多上市公司在甄選核數師時會優先考慮審計費用水平，而非其他因素。會財局主席黃天祐指，不能肯定現時因審計費用問題，導致金融市場不健康，但認為情況需要注視。

被施壓發無保留意見 調查顯示，只有一間大型會計師事務所認為與他們共事的上市公司審計委員會能有效實施指引，而且約一半A類（逾100個上市公司審計項目）和C類（少於10個上市公審計項目）會計師行表示收到調低費用和發表「無保留意見」的壓力。黃氏直言，情況不理想，雖然審計質素與審計費無直接關係，但當兩者落差太大，會計師行無合適的投資以提升質素。

他強調，不會接受會計市場惡性競爭，必要時會「出手」，以維持審計市場秩序及發展。儘管會財局不具監管上市公司職能，只規管其財務報告，但局方與其他金融監管機構，例如香港證監會、聯交所等有緊密溝通，且有策略性合作，能確保匯報質素。

研究又指，2021年香港上市公司審計費用總額131億元，自2010年起的複合年增長為6%，而2021年單一審計項目的審計費用平均及中位數分別為540萬元及210萬元。計及通脹調整，平均費用及中位數費用自2010年下降20%及10%。會財局政策、註冊及監督部主管梁家恩表示，參考歐美市場，平均審計費用從每年約100萬美元，增至逾200萬美元，反映香港、大中華區審計市場競爭程度遠超部分主要市場。