港銀AT1債投資極低 金管無直接風險敞口

早前有內媒報道指，歐美銀行連環爆煲後，逾千億美元資金或流入本港避險，惟金管局副總裁阮國恒表示，未見資金流向出現異常，但聽聞有歐美基金及投資公司向香港銀行詢問開戶情況，想分散其投資部署。他又強調，本港監管制度穩健，會吸取教訓，加強監管「過分集中」的問題，惟本港銀行目前並未見相關風險。

渣打：瑞信債撇帳影響深 此前陷入危機的歐洲大型銀行瑞信與瑞銀合併後，原本由瑞信發行的160億瑞郎（約1,350億港元）額外一級資本債券（AT1債券）直接撇帳，債權人所有投資都「一鋪清袋」。阮氏稱，此類債券在香港銀行業中佔比極低，單計AT1債券，僅佔總債券投資組合的0.1%，「當中涉及瑞信的AT1債佔比遠低於該數字」。他又表示，即使加上二級資本債（T2）等高風險債，總體佔比也不足1%。

金管局總裁余偉文則指，不擔心AT1債券的相關風險影響本港銀行體系，又稱當局並沒有對該類債券的直接風險敞口。

他指出，此前美國硅谷銀行（SVB）、Signature Bank倒閉，與瑞信事件有共通點，均在於市場對有關銀行信心出現危機，特別是存款集中度、業務模式和流動性問題，認為這3家銀行倒下未必是因為資不抵債。他又透露，為了避免出現類似情況，渣打已提高了流動性覆蓋比率（LCR），又指此前資本已相當充足。

另外，西班牙央行行長暨巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）主席Pablo Hernandez de Cos指出，過去環球銀行業監管改革成效顯著，惟仍有需要作出檢視，包括對非銀行金融機構的宏觀審慎監管做更多工作。

他表示，國際監管水平過去多年已愈趨成熟，但近日金融市場波動事件，反映各地央行監管機構有必要檢討監管框架是否合適，當中應特別審視跨行業風險。他指出，全球銀行日常業務中，有40%為與非銀行業往來，故監管機構應採取措施作跨行業風險監測。