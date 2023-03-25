恒指挫 全周仍漲397 83%基金看好亞太股

港股連升3日後，周五出現回吐，恒生指數收市再度失守兩萬點關。3月份美銀亞洲基金經理調查顯示，預期亞太區（日本除外）股市未來12個月上升的受訪基金經理比率雖較前一個月的96%有所下降，但仍高達83%。

恒指早段曾升68點，高見20,118點，惟未幾又轉跌，收市跌133點或0.66%，收報19,915點，但守住250天移動平均線（現處19,844點），全周升397點或2.03%，連升兩周；國企指數收報6,794點，跌41點或0.6%，全周升179點或2.7%；科技指數收報4,224點，升25點或0.61%，全周升245點或6.15%。

京信：5G室內覆蓋需求升 主席霍東齡補充，內地5G網絡覆蓋目前更着重室內應用，資本開支較少，但對專門設備和服務要求更高，強調電訊商減5G投資影響不大，「深度覆蓋能補充廣域覆蓋的損失」。不過，京信股價在公司公布去年轉賺後仍下跌6.45%。

港股於兩萬點爭持之際，市場憂慮中國經濟復甦或不足以抵銷全球需求減弱，Refinitiv數據顯示，2月以來投行把亞太區（日本除外）股票未來12個月的盈利預測平均調低3.6%，惟單計中國公司，下調幅僅約1%。滙豐證券策略亞太區主管林傳英坦言，現在市場需要更多關於復甦力度的證據。