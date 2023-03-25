8項措施招家族辦公室落戶

港府昨日發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，推出一系列措施，讓全球家辦和資產擁有人業務在港發展及建立生態圈。宣言涵蓋8大重點，包括「資本投資者入境計劃」、提供稅務寬減、提供便利市場措施、成立香港財富傳承學院、推廣機場的藝術品儲存設施、發展香港成慈善中心等，外界視之為港府力圖進一步增強對超高淨值人群的吸引力。

推資本投資者入境計劃 新「資本投資者入境計劃」以原有計劃為基礎，除港幣計價資產外，亦考慮以人民幣計算，並研究金融資產外有利香港長遠發展的投資類別。投資範疇包括香港上市股票、香港公司或政府所發行的債券、合資格的集體投資計劃，包括投資相連保險；一旦成功申請，申請人可與配偶及未婚受養子女來港居住和發展，詳情稍後公布。

計劃建議為單一家族辦公室提供稅務寬減，其在港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免；政府亦將檢視現時有關基金和附帶權益的優惠稅制。投資推廣署會設立FamilyOfficeHK專責團隊，會召集和成立新的家族辦公室服務提供者網絡，提供雙向渠道，讓政府和業界就最新政策發展作溝通。

有本港財金官員表示，宣言展示港府銳意將香港發展成全球領先家辦樞紐的決心。家辦業務蓬勃發展，將有利香港匯聚全球資金，壯大本港金融市場、資產和財富管理業，並推動香港金融和專業服務、創科、綠色、文化藝術以至慈善事業持續發展。

另外，外媒獲悉滙豐銀行擬發出內部通告，宣布滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗，將於4月1日起擔任滙豐亞太區聯席行政總裁辦公室顧問的新職位。