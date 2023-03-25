港下周五開閘 吸特專科企

港交所料首批數月內上市 港交所上市主管伍潔鏇表示，參考2018年引入尚未有盈利或收入生科企業的經驗，相信數月內能有首批特專科技公司上市。

根據將予實施的規定，已商業化公司的最低市值要求為60億元，較建議的80億元低20億元，未商業化公司則由150億元降低至100億元。她強調，降低門檻是基於與整個市場溝通所得出的結果。對市場保護而言，不是只有市值門檻，也包括資深投資者早期投資、禁售期等要求，機制設立已平衡投資者保障及市場競爭力。

聯交所指，考慮到早期商業化公司或未能達至研發開支佔比至少50%的要求，故收益1.5億至2.5億元的未商業化公司研發佔比要求降低至最少30%。所有申請人要在上市申請當日及上市申請前12個月期間，獲得2至5名領航資深獨立投資者合共持有不少於10%已發行股本或投資不少於15億元，但不包括上市申請日期或之前作出的任何後續撤資。

歡迎行業名單外公司申請 特專科企包括新一代訊息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品和農業技術在內的5大行業，惟聯交所特別提到，若申請人具高增長潛力、能證明其成功營運靠其核心業務採用新科技、研發為其貢獻一大部分的預期價值及佔大部分開支，仍可能會被視為「屬特專科技行業可接納領域」，惟必須先向聯交所提交查詢。上市科政策主管夏保羅解釋，因新科技行業發展快速，因此歡迎不在行業名單的公司申請，但強調將按個別申請審視，並要符合相關要求，以確保合規。

港交所行政總裁歐冠昇稱，自2018年推出上市制度改革，令香港發展成亞洲領先生物科技集資市場，今次再於有關基礎上增設特專科技章節，支持更多公司集資需要，助創新領域公司接通資本市場。

為新經濟公司提供法律服務的高偉紳律師事務所合夥人李婉雯表示，已看到人工智能、電動車和雲計算等公司對新上市制度的興趣。儘管關注者主要來自內地的科技公司，但制度對東南亞、中東的創新科技公司也具有吸引力。

華興證券（香港）首席策略分析師賴燁燁則認為，上市新規是另一重要變革措施，料吸引更多具備科技創新潛力的商業化或未商業化公司赴港上市，有望吸引資金續追捧新經濟成分股票，港股市場整體有望獲得更高的估值、流動性、交易量和代表性。

特專科技公司上市要求