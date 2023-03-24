聯儲局一錯再錯 美滯脹漸行漸近

正當歐美銀行業要刮起颶風，繼歐洲央行宣布加息半厘後，美國聯儲局亦宣布加息0.25厘，幅度明顯比本月上旬聯儲局主席鮑威爾放「鷹」所預示的半厘為少，一定程度回應市場對近期金融市場動盪的憂慮。不過，聯儲局似乎低估了銀行業爆雷對經濟活動的衝擊，尤其是美國奉行的反全球化下，已嚴重扭曲全球產業鏈供需格局，美國通脹只怕會繼續高企難下，聯儲局若錯失及時止住經濟下行的時機，結果將會迎來可怕的「滯脹」（Stagflation）叩門，意味美國經濟與美元資產，將迎來一場災難！

所謂「滯脹」，即停滯性通脹，情況就如同經濟大蕭條，意指經濟停滯的同時通脹高企。美國銀行業事件至今尚未斷尾，3家倒閉的銀行仍未落實接手方案，而財長耶倫已表明，美國政府目前不考慮為所有銀行存款提供全額保險，這使得銀行存戶繼續心慌慌！大型銀行對於接手出事銀行的態度並不積極，一來可能想壓價，二來也真心不想接下燙手山芋。

另邊廂，歐洲瑞士信貸事件雖似乎落實瑞銀以折讓六成的作價收歸作終，但瑞信帶出一個問題，就是其所發的可可債（CoCo債或AT1債）價值要被「清零」，意味債券投資者比股份投資者更不受保障，挑戰傳統金融理念，非但會惹來反彈，事件後續難料，更令銀行業以後難再以這種資產負債表以外的渠道來融資。投資者「一朝被蛇咬」，對於銀行的融資活動變得審慎，投資需求下降，進一步削弱銀行的融資能力。資本壓力下，銀行自然要減少放貸，這變相就起到聯儲局所謂的「收水」效果，替代了一定加息幅度所帶來的抑制需求作用，企業只有更狠地削減資本開支和裁員以備進入經濟寒冬，加速就業市場形勢反轉。

如是者，聯儲局的如意算盤是需求下降將令通脹同時放緩。問題是企業削減開支人手，甚至倒閉收場，最終會減少產出，但商品供應減少，有助抵銷需求下降的影響，從而令美國通脹難同步向下。更甚者，美國千方百計圍堵中國，令全球產業供應鏈失序，且中國已重啟經濟，帶動國際商品需求回升，美國的進口商品價格只怕易升難跌。銀行業爆雷手尾長，將拖累科技泡沫加速爆破，經濟下滑的速度亦只會更大。這樣發展下去，聯儲局預計通脹回落的想法既無法實現，且經濟頹勢已成，覆水難收。一旦確認聯儲局再錯判形勢，滯脹將讓美國經濟陷入萬劫不復的大蕭條，更令市場對美國貨幣政策信心盡失，加速推演美元危機！

美國政府作繭自縛，與人無尤。隨着第二大經濟體中國，以及整個亞洲經濟崛起，如今美國在全球經濟的影響力已不及前。全球其他經濟體根據本身的情況走自主發展道路，自然不願被美國拖下水，故積極採取行動，包括去美元化，增加非美元貿易支付結算，並將發展焦點轉向東來，專注於區域經貿發展，盡可能將這攤以美國為首的西方禍水影響降至最低。

百年變局的發展已愈趨明朗，東升西降的路徑漸見清晰，只有順應大勢，妥善管控財富風險，免得被西方金融颶風捲走身家！