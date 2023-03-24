二手仍頹：美孚續低價 每呎萬元有找

新盤低開成市場指標，藍籌屋苑二手價未見起色。荔枝角美孚新邨續錄呎價低於萬元成交，有兩房單位僅以每方呎價約9,284元轉手。

中原馮健平表示，上址為項目7期萬事達廣場3號低層B室，實用面積約659方呎，望橋景，最初開價650萬元，議價後減至611.8萬元成交，新買家為同區收租客。單位近12年帳面升值約49%。

個別屋苑維持較大減幅吸客。利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳新都城1期4座高層H室套三房戶，實用面積約698方呎，早前開價約1,310萬元，其後隨市況減價，累減約352萬元，終售958萬元，呎價約13,725元。是次做價比2019年同類型單位高位，低出逾90萬元。

海日灣洋房4年貶3750萬 蝕讓潮仍持續，資料顯示，大埔白石角海日灣單號洋房，以約8,150萬元登記轉售，較2019年購入價帳面大幅低約3,750萬元，單位貶值約31.5%。

利嘉閣李家成稱，北角維港頌6座高層A室海景套三房戶，實用面積約873方呎，家長客睇樓後即以2,360萬元購入，打算給兒子居住，呎價約27,033元。原業主2017年一手購入，約6年帳面虧蝕約140萬元。