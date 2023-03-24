九龍新盤戰激化

瑜一1B期收9600票 華懋銷售部總監封海倫表示，瑜一第1B期昨日下午6時已經截票，經過7日的收票期，最終接獲逾9,600張入票登記，按明日以價單形式發售179伙計，超額認購逾52倍。

該項目入票客源以地區分布計，九龍區佔逾六成，港島區則佔逾兩成，其餘為新界區。同時，整體有近三成的票源屬大手客，打算購買多個單位用作長線投資或自住。

該盤將以價單形式發售的單位，包括10伙一房戶、123伙兩房戶及46伙三房戶，實用面積336至941方呎，折實售價786.84萬至3,045.29萬元，折實呎價21,850至34,374元，並將於周日以招標形式推售4伙四房特色戶。

星凱•堤岸1473萬沽 其他鐵路沿線項目不乏承接，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，沙田星凱‧堤岸沽出5座26樓D室，實用面積676方呎，三房間隔，享城門河景，成交價1,473.5萬元，呎價約21,797元。

必嘉坊•迎匯減價9.5% 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊‧迎匯推出新價單，提供56伙，折實平均呎價約19,218元。該批單位較去年11月推出的首張價單折實平均呎價21,238元，低約9.5%。

折實399萬入場 最新一批單位包括15伙開放式戶及41伙一房戶，實用面積214至374方呎，扣除10%折扣後，折實價399.78萬至756.9萬元，折實呎價17,908至20,238元。是次入場戶為6樓L室開放式單位，實用面積214方呎，折實呎價約18,681元。

與1號價單比較，當時入場戶為6樓A室開放式戶，折實價458.82萬元，呎價20,668元，即今批入場戶呎價下調逾9.6%。

新價單增設「靈活建築期付款計劃」，買家繳付樓價5%臨時訂金後，第30日內至第480天內，分16次共付8%樓價，餘款於入伙時支付。項目為必嘉坊系列第2期，迄今沽9伙。

她續指，該盤的投資者比例有上升趨勢，涉及的票源佔整體約三至四成，而九龍區及港島區的客源亦有所增加。為配合項目的銷售計劃，中原地產及中原按揭向買家提供置業及按揭優惠。星星地產的元朗朗屏雨後，於今午展開次輪銷售，以價單形式發售97伙，折實售價412.22萬元起。

另外，將軍澳藍塘傲1座16樓A室，實用面積1,191方呎，四房連儲物室間隔，成交價3,000萬元，呎價約25,189元。

屯門掃管笏滿名山的名庭H7號洋房，原於2021年2月以8,631萬元沽出，惟交易已於昨日終止。買家享提早佔用及延期成交優惠。