簡訊一覽
●英皇鐘錶珠寶(00887)去年賺2.22億元，增長8.51%；每股盈利3.28仙，派末期息每股0.62仙，按年增77.14%。年內毛利率為31.9%，按年升0.6個百分點。
●利亞零售(00831)去年純利6,778萬元，按年下跌15.65%；每股盈利8.7仙，末期息每股5仙。截至去年底，旗下聖安娜餅屋的分店數目達153家，按年增加17家，其中115家在香港；毛利率按年大致持平在50%的水平。
●周生生集團(00116)去年純利勁挫29.68%至4.52億元；每股盈利66.8仙，每股末期息按年挫46.42%至15仙，全年派息亦跌28.57%至每股30仙。
●青島啤酒(00168)去年純利37.1億元（人民幣‧下同），按年增長17.59%；每股盈利2.736元，每股派末期息1.3元及特別息0.5元，即合共1.8元。
●中升集團(00881)去年純利66.67億元（人民幣‧下同），按年跌19.94%；每股盈利2.76元，末期息每股1.09港元。
●永嘉集團(03322)去年純利1,007萬元，較2021年度蝕6,641萬元轉虧為盈；每股盈利0.8仙，不派息。
●安莉芳(01388)去年虧損5,123萬元，較2021年度虧損2,748萬元有所擴大；每股虧損12.13仙，不派息。
●西環山道7至9號長發大廈地下及1樓A與B單位，地舖面積約9,627方呎，1樓面積約10,756方呎，合共以約1.88億元登記售出。該批物業仍連租約，月租共逾45萬元，租金回報率約2.9厘。
●市場消息指，居屋王鰂魚涌康山花園4座中層有裝修單位，實用面積約484方呎，原則兩房間隔，未補價第二市場開價600萬元放售，放盤約半年剛以575萬元售，呎價約11,880元，原業主於2019年購入，今帳面蝕約5萬元。
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