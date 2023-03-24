東芝傳獲JIP千二億提購

日本電子產業巨頭東芝（Toshiba）據報將接受由私募基金日本產業夥伴（JIP）牽頭組成的財團提出的收購要約，作價為兩萬億日圓（約1,198億港元），較該公司昨日收市價溢價約一成。

陷困多年 重組屢遇阻 東芝於2015年爆出財務造假醜聞，導致其經營陷入困境，要大規模重組業務，並且開始將各項業務部門分拆出售。在此期間，一些外國的維權投資者基金亦入股東芝，試圖從分拆中獲利。然而，由於東芝的業務被認為與日本國家安全相關，包括核電設施、半導體等。為防止敏感技術外流，日本政府不願東芝的所有權落入外資手中，因此重組過程困難重重。

一些大型國際私募基金公司也考慮過收購東芝，包括貝恩資本（Bain Capital）、CVC資本和KKR，惟均未能成事。於2018年，東芝先是出售了個人電腦業務多數股權，後來又把記憶體業務分拆。在去年初，東芝股東拒絕了管理層將公司一分為二的提議，故只好繼續尋求賣盤。

今次由JIP牽頭的收購，過程也遇上諸多阻滯。消息指，由於銀行在不利的經濟環境下變得更加謹慎，JIP在融資方面遇到了困難，令收購案屢遭延遲。