上石化料今年資本開支37億

中海油服純利23億升6.5倍 上石化去年盈轉虧，蝕28.72億元。公司稱，今年預計花10億元在原絲和碳纖維項目上，佔整體資本開支達27%，預期項目明年建成，每年可生產2.4萬噸原絲和1.2萬噸48K大絲束碳纖維；另資本開支中的6億元用作熱電機組清潔提效改造工程，預計2025年建成。

董事會秘書劉剛稱，預期年底國際油價在每桶85美元水平，比年初大部分投行普遍預測的100美元水平低，惟強調地緣政治風險溢價依然高企，且石油輸出國組織及盟國（OPEC+）實施限產控價，以及俄羅斯出口限價加劇國際油價波動等因素影響，油價預測或將因應作調整。紐約期油及布蘭特期油價格昨日均回軟，分別曾報每桶70.31美元及76.4美元。

華或佔石油需求增長40% 國際市場方面，能源顧問公司Wood Mackenzie（WoodMac）發表的報告預計，今年中國將佔全球石油需求增長的四成，但油價不會因為消費增加，就回到去年的水平。WoodMac料今年布油平均價格仍將低於去年的每桶99美元水平，除非出現嚴重經濟衰退，否則今年布油平均價格將從目前的每桶75美元左右升至89.4美元，在中國經濟增長較快的情況下，估計每桶油價還會再漲5美元。

另天然氣巨頭埃克森美孚警告，旗下位於巴斯海峽經營的油井數量可能在未來18個月內減少近一半，須新的天然氣生產來滿足澳洲南部需求。