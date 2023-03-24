裁員不絕 日企Recruit兩招聘網炒逾2300人

Recruit Holdings宣布炒人後，股價連漲兩日。

今年以來，大型企業裁員之聲不絕於耳，就業市場風暴正吹向負責招聘的部門或公司。日本大型人力資源公司Recruit Holdings日前宣布，旗下美國兩大招聘網站Indeed與Glassdoor計劃裁員2,200人和140人。可是消息公布後，Recruit Holdings股價連漲兩日，累漲逾6%。可見，市場似乎視精簡人力和架構，有助提升公司效率和盈利。

這間有62年歷史的Recruit Holdings昨日表示，預計截至3月31日的財年，剔除非經常性項目後的每股盈利將增長0.8%至190.5日圓，高於此前預測的180日圓或5.83%，原因是第四財季其招聘網站部門的薪酬支出將有所下降。

新財年減省39億成本 裁員預計令該企在第四財季產生約180億日圓（約10.78億港元）的重組開支，涉及員工遣散費和其他相關成本。不過，裁員會令該企或在4月開始的新財年減少約5億美元（約39億港元）的成本。該企表示，由於宏觀經濟前景嚴峻，裁員是公司減少營運費用措施的一部分。

其中，Indeed網站被裁人數相當於員工總數約15%。該網站行政總裁Chris Hyams在給員工的通知中表示，未來職位空缺數據處於或低於疫情前的水平，但Indeed的規模太大，無法應對未來的形勢，連他自己的基本工資亦將要減少25%。他又預測，人力資源技術相關的收入在2023財年將愈來愈有可能下降，並會在2024財年持續這趨勢。

美企人力資源部瘦身 分析指，本輪裁員潮於去年10月興起，累計全球或約50萬人被炒，當中以科技企業炒得最多，達14.93萬人；非必要消費品行業次之，也達10.87萬人。今年人力市場亦開局不順，單是美國的企業在1月已炒5.2萬人。

事實上，科企裁員至少一至兩成，並暫緩請人，負責招聘的人力資源部門工作自然大減，也需要相應減少人手達一半。當中社交媒體Twitter和旅遊服務平台Airbnb的招聘部門裁員各達三成。微軟旗下以招聘為焦點的社交媒體LinkedIn，在上月亦開始縮減人手。美國的加息周期未完，加上多間銀行先後出事，企業裁員潮或會繼續。