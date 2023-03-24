74%高管料今年多加薪

57%望轉職人工增逾兩成 金融業欠樂觀 踏入後疫情時代，有會計師行調查發現，74%受訪管理層料今年加薪幅度會更好，多於去年的66%比例，延續薪酬預期上升的趨勢。不過，相比之下，金融業對招聘和薪酬的展望就不如其他行業般樂觀。

畢馬威中國昨發表《2023年香港高管人員薪酬展望》報告，對1,327名企業高管及專業人士進行調查，其中645名在港工作或居住。結果發現，本港商界對今年前景感樂觀，令僱主對僱員人數的預期需求上升，帶動就業機會增加並推高薪酬。有33%本港受訪者稱，未來6個月會考慮轉換工作，當中57%預期轉職後加薪幅度達20%或以上。

去年轉新工平均加薪23% 去年轉換工作後的整體平均加薪幅度為23%，以行業劃分，金融服務業轉工平均加薪幅度達31%，屬行業最勁。儘管如此，展望今年加薪情況時，僅67%金融服務業受訪者預期現時僱主會加薪，遠較從事創新及科技（83%）、消費品市場（82%）及專業服務（81%）人士為低。同時，調查顯示，只得35%的金融服務受訪者預期，今年會招聘更多員工，也不及專業服務（51%）、消費品市場（45%）及創新及科技（43%）類別。

花紅方面，受訪者對今年的花紅預期略有減低，只有約44%受訪者預計花紅會增加，低於去年的48%。單以職級劃分，首席級高管就對今年花紅的態度趨於保守，且預計花紅減少的比率從去年的8%，增加一倍至今年的16%。

畢馬威倡獎勵挽留人才 回顧去年6大行業發放的花紅數目，就以金融服務的3.17個月花紅最多，但仍較2021年的3.46個月輕微下跌；創新及科技、消費品市場及地產的花紅介乎2.21至2.36個月。至於綜合所有行業計算，平均花紅則為2.43個月，按年多0.22個月。

鑑於現時就業市場趨於緊張，該行建議僱主重視招聘、獎勵及挽留人才。已有約37%受訪者預期，今年企業會增加在港業務的員工人數，明顯高於過去兩年的比例。談到受訪者冀尋找新工作機會的誘因，有77%就指薪酬待遇最重要，其次55%認為是事業發展和晉升機會。

畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝表示，今年一眾本港金融服務業員工相較其他行業而言，對薪酬及花紅的預期展望較低，主因受上市環境、公司融資及私募股權因素影響，但她認為，隨着通關效應帶動下，近期已見到不少私人財富管理業務、保險業有起色，甚至有銀行開展一周7日的辦公，所以就算歐美近期有銀行相繼爆煲，本港應可變相吸引更多優秀人才。

投資者申入境估8000宗 另外，美聯移民顧問昨亦發表報告，指本港的資本投資者入境計劃有望拚贏新加坡，料重啟該計劃後，投資金額或將大增，並估計首年或有多達8,000宗申請。當中，中國籍已取得外國永久性居民身份的人士可佔逾90%，估計投資金額門檻約2,000萬至3,000萬元，為本港吸引多達2,400億元資金。

預期僱主加薪的受訪者佔比