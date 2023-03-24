載通年賺1.4億挫41%

九巴虧損 車費收入跌 正申請加價9.5%的九巴是載通的旗艦，去年車費收入跌8.18%至57.74億元，佔集團逾87%，除稅後虧損470萬元，換言之下半年已轉賺1.34億元，按年僅跌2.82%，原因之一是車費收入比上半年反彈24.5%，達32.02億元，按年僅跌3.35%。

不過，九巴經營成本去年並無隨收入減少，反增0.89%至66.69億元，主要原因是更換巴士和通脹推高折舊和其他營運開支。事實上，九巴去年差點就收支平衡，亦與下半年再獲政府補貼2.16億元不無關係，全年補貼近4.53億元。

疫情基本已成過去，惟載通坦言，全球經濟前景仍未樂觀，本地鐵路又不斷擴張，改變市民出行模式，連同國際油價波動等令巴士經營環境充滿挑戰，所幸通關後巴士客量和收入有望逐步回復到疫前水平，集團會把握大灣區和深圳巴士集團的合作機會，配合北部都會區和其他新發展區的規劃。此外，觀塘The Millennity項目已獲多家國際品牌及跨國企業預租，預計年底正式開幕。