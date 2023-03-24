藥明生物目標收入增三成
合約醫藥研究、開發及生產平台藥明生物(02269)首席執行官陳智勝表示，公司目標未來3年每年收入增長30%，雖然新冠項目收入佔比將由去年的兩成，降至今年的5%或以內，明年會「清零」，但非新冠項目增長勢頭可持續，手頭上3年內未完成訂單總額達36.2億美元。
公司早前已明言，因應地緣政治因素，會加大在海外基地的部署。首席財務官屠鳴指，全年資本開支料少於60億元人民幣，其中65%用於海外基地，包括美國、新加坡、愛爾蘭等地。
公司去年毛利率按年跌2.9個百分點至44%，主要是增加產能所致，今年將繼續加大在海外生產基地，但受惠項目增長可抵銷部分影響，整體毛利率約跌一至1.5個百分點。
冀內地產能佔比降至60%
陳智勝補充，現時內地產能佔比達85%，隨着愛爾蘭及新加坡基地投產，內地基地佔比將降至70%，中長期更會進一步降至六成，強調會跟隨客戶需求遷移。
另外，屠鳴指出，美國加息對公司影響不大，公司自由現金流量在去年轉正，而且手頭現金充裕，沒有融資需要。
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