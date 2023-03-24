瑞聲全年溢利少37％ 停刊季績

集團同時預告，將停止公布季度業績，改為每年刊發兩次財務報告。

收入突破200億 毛利縮13% 業績公告顯示，今年是集團成立第30周年，迎來去年收入突破200億元大關，達206.25億元，按年升16.74%，主要由於海外客戶需求強勁，電磁傳動及精密結構件業務合併收入，以及光學業務貢獻增加。其中，聲學產品收入升3.1%至88.48億元，電磁傳動及精密結構件業務亦升29.03%至72.76億元，光學產品更增34.65%至32.17億元。

惟該企去年全年毛利率倒退6.4個百分點至18.3%，毛利亦跌至37.75億元，按年跌13.51%。

派息方面，瑞聲科技執行董事莫祖權指，2022年公司派息率在15%屬「中規中矩」，與2021財年相同，相信公司未來可保持15%的水平，但不排除會適當調整，原因是需衡量新投資機會。

首席財務官郭丹預期，車載聲學今年可確定有一億元收入貢獻，未來定點項目逾10億元收入，是公司手機以外另一新賽道及增長曲線。